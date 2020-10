¡Diosa! Patty López de la Cerda deleita pupilas junto a un hermoso paisaje

View this post on Instagram

El diu0301a que volviu0301 a nacer... u2728u2728u2728 En un momento de tristeza absoluta y tal vez un poco de desesperaciou0301n hace ya casi un anu0303o, vine aquiu0301 a buscar respuestas. Luis me preguntou0301 si me atreviu0301a a hacer mi temazcal con el chamau0301n u201cmau0301s cabronu201d y mau0301s rudo.. yo solo queriu0301a empezar de nuevo asiu0301 que le dije que claro, que eso era Justo lo que necesitaba. Llegue feliz a @hostaldelaluzresort con toda la intenciou0301n de sanar todo lo que hubiera que sanar, de perdonar y de empezar de nuevo. Y si.. desde que llegou0301 Don Joseu0301 sentiu0301 que ese momento iba a ser un parte aguas en mi vida. Definitivamente fue el temazcal mau0301s rudo que he hecho. Una experiencia que jamau0301s se me va a olvidar y donde dejeu0301 morir una parte de mi para poder renacer de nuevo, pero esta vez siendo YO desde mi versiou0301n mau0301s auteu0301ntica. Me di cuenta que cuando sientes que la vida u201cte quitau201d todo lo que tienes o crees que tienes, tal vez si lo sabes ver bien, en realidad te estaba regalando una gran oportunidad... Y ademu00e1s... aunque por momentos parece lo peor del mundo, empezar de cero es precioso ud83dudc9cu2728 Saliu0301 sabiendo que teniu0301a tanto que trabajar todaviu0301a muchas cosas pero con la maravillosa oportunidad de empezar algo nuevo. Ese diu0301a decidiu0301 que iba a hacer realidad uno de mis suenu0303os de la infancia: tener una joyeriu0301a. En ese instante, como si toda la vida hubiera trabajado en eso, naciou0301 de la nada @amatlan_joyeria con el nombre AMATLAu0301N en honor a la zona de mau0301s alta vibraciou0301n de Tepoztlau0301n y donde se encuentra ubicado Hostal de la Luz: AMATLAu0301N de Quetzalcou0301atl (donde se dice que naciou0301 Quetzalcou0301atl). Un lugar realmente mau0301gico y poderoso. En fin.. un anu0303o despueu0301s estoy completamente en otro lugar, estoy feliz feliz y en paz.. y creo que pasaba por aquiu0301 a contarles esto por si necesitan leerlo hoy: no importa por lo que esteu0301s pasando ahora, TODO VA A ESTAR BIEN. ud83dudc9c (No se porque les compartiu0301 esto random hoy pero creo que cada diu0301a me sigo quitando y quitando capas como cebolla en mis redes sociales ud83dude05ud83eudd17)