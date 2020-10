Doña Maru de 'MasterChef': Tras polémicas en TV Azteca, quedó en el olvido y ahora hace esto

Ciudad de México.- Doña Maru, una de las participantes más polémicas de todas las temporadas de MasterChef México, llegó a la final de la segunda temporada de la competencia de TV Azteca pero quedó en el olvido por su actitud.

En 2016, la cocinera originaria de Oaxaca quedó en segundo lugar, y aunque tenía talento, todo esto se vio opacado por sus comentarios ofensivos, discriminatorios y soberbios hacia los demás participantes.

Doña Maru fue catalogada como la villana de esa temporada, además de que hasta la fecha probablemente es la participante "más odiada" de todas las ediciones.

Y es que entre groserías y humillaciones, se expresó mal de Bertha, la empleada doméstica que resultó ganadora, y criticaba, entre otros temas, que sus contrincantes no conocían platos internacionales.

Su carácter explosivo hizo que las personas llegaran a humillarla no solamente en redes sociales, sino hasta en la calle, según ella misma declaró. La cocinera se defendió diciendo que aceptaba todo lo que dijo, pero que "no lo hizo con el fin que mostraron".

Finalmente, en una de sus últimas entrevistas, aseguró que estaba arrepentida de haber participado en la competencia, pues en vez de beneficiarla, le dio "una mala imagen".

Ver tanto odio hacia mi persona en redes sociales, me hizo darme cuenta que no fue lo mejor que he hecho en mi vida; sin embargo, creo que ser honestos en un programa también puede afectarte emocionalmente, porque muchos fingen ser lo que no son, y eso es lo que muchas veces es aplaudido en los programas. Si me preguntas si volvería entrar a un reality, te diría que no, porque te afecta y ese es mi caso", dijo al Diario Basta.