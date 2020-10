Érika Zaba rompe el silencio y confiesa que duró 8 años de noviazgo con querido conductor de Televisa

Ciudad de México.- La integrante de OV7, Érika Zaba, en entrevista con Karla Díaz, en el programa Pinky Promise, confesó que tuvo una relación en secreto con el conductor Juan José Ulloa, la cual duró ocho años.

En relato menciona que estaba perdidamente enamorada del presentador, sin embargo al terminó de su noviazgo ya no quiso saber nada de famosos.

Cabe mencionar que antes del aclamado conductor del extinto programa Muévete, también se relacionó por tres años con Rodrigo, exintegrante de la Onda Vaselina.

odo mundo juraba que yo era la primera que se iba a casar porque siempre tenía relaciones súper largas de novios... decía algún día me va a llegar el bueno... dije me voy a esperar no me importa casarme grande, pero no me arrepiento de nada", finalizó.