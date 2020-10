Esmeralda Palacios, ex de Facundo, enamora a Instagram de esta manera

View this post on Instagram

Si tuu0301 ninu0303@ viniera del pasado y te pregunta si eres feliz con TU VIDA hoy que le diriu0301as ? Estas realizad@ ? vives en Amor ? Tu trabajo es lo que esperabas ? Cambiaste el mundo como lo sonu0303aste de ninu0303@ ? estamos a tiempo !! Sonriu0301e y hazlo ud83dudc95ud83dude2cud83dudcabud83dudd25u2764ufe0fud83dude0dud83cudf55u26a1ufe0f #mentecuerpocorazon