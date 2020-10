Laura Bozzo explota en redes ante el posible secuestro de esta popular cantante

Ciudad de México.- El caso de Britney Spears y su 'falta de libertad' según sus fans, ha sucumbido el mundo; incluso se continúa especulando sobre el posible secuestro de la cantante y que es un doble quien aparece en los videos que se han subido a su perfil en Instagram.

Esto, aunado a que los seguidores han notado que las fotografías que se publican son viejas y que muy seguido utiliza la misma blusa, sus fieles fanáticos comienzan a pensar que el novio de Britney es también parte de un complot para que la intérprete de ... Baby one more time no vuelva a ser libre.

Cabe resaltar que la popular artista se encuentra bajo la tutela de su padre desde hace más de 10 años y no tiene permitido tocar sus finanzas ni administrar las ganancias de su fama. Por esto, son los fans quienes han estado muy al pendiente de la situación e incluso, la controversial conductora de televisión, Laura Bozzo, no pudo quedarse callada y explotó ante la 'esclavitud' de la chica.

Qué pena ver que hay padres que exploten así a sus hijas, admiro mucho a Britney, una estrella que trabajó desde niña para que su familia lo disfrute ¿dónde estaba la madre cuando se puso mal? y el papá gastándose el dinero que nunca trabajó ¡un asco en verdad!".

El Instagram de Suelta la Sopa fue quien abrió el espacio para que los seguidores comentaran al respecto y no fue solo Bozzo quien habló, ya que los internautas también exigen la "libertad" de la Princesa del Pop.

Pobre Britney la tienen confundida de la cabeza para poder administrar otros su dinero, todo por dinero ella no es libre ni feliz que tristeza".

Triste. Terrible pensar que la tratan como una niña de 12 años. Sin tener voz ni voto #freebriney".

Qué triste ver que esta niña con tanto talento le toque vivir esto".

Lo que se logra ver en su perfil es una mujer sola, muy depresiva y si observan las fotografías casi todas son en un mismo sitio que delante de un árbol... No sé pero ¡¡esa chica no la está pasando nada bien..!!".

