Lorena de la Garza, actriz de 'La Hora Pico' estremece redes sociales al lucir su atlética figura

Ciudad de México.- La actriz, Lorena de la Garza, por medio de su cuenta de Instagram, sorprendió a sus fans al presumir su trabajada figura a la orilla de mar.

Y es que luego de un largo tiempo fuera de la farándula, la comediante no ha dejado de sorprender al dejarse ver totalmente distinta y con un cuerpo muy distinto al de antes.

Podría interesarte: Betty Monroe: Desapareció tras veto de TV Azteca y Televisa, cayó en depresión y subió 30 kilos

En la instantánea se aprecia a Lorena posando desde el balcón con una hermosa vista, dejando boquiabiertos a sus más de 75 mil seguidores en la red social de la camarita.

Tras la difusión de estas instantáneas de inmediato no pudieron faltar los elogios y cumplidos de fans, quienes no puede creer lo que ven, pues a sus 43 años no se había dejado ver de esa forma.

Lee también: "Bambi recién nacido": Cynthia Rodríguez sufre nueva caída en 'VLA' y se la comen viva

Fuente: TV Notas