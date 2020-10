Max Ehrich, ex de Demi Lovato la acusa de haberlo usado como "truco publicitario"

View this post on Instagram

u00a1Quu00e9 desilusiu00f3n! El ex prometido de #DemiLovato, #MaxEhrich, la acusa de usarlo y mete a #ArianaGrande en el rollo comparando lo que le pasu00f3 con dos de sus antiguas parejas ud83dudd25 u0026#34;Pensu00e9 que habu00eda encontrado el verdadero amor pero descubru00ed que estaba siendo utilizado u201d, afirmu00f3.u00a0u201cEspero que su nueva canciu00f3n sea nu00famero uno porque u00bfsabes quu00e9?u00a0Si eso es lo que alguien quiere en el mundo material, aquu00ed lo tienesu0026#34;