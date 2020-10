Pepillo Origel revela que José José no quería ver a José Joel y a Marysol Sosa

Ciudad de México.- A lo largo de una emisión del programa Con Permiso, Juan José Origel y Martha Figueroa retomaron el tema del primer aniversario luctuoso del cantante mexicano, José José, y las confesiones no se hicieron esperar.

Durante su intervención, Pepillo Origel recordó la vez que participó en un homenaje que se le hizo a 'El Príncipe de la Canción' en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, mismo que tuvo como sede la Alhóndiga de Granaditas.

El comunicador de Televisa narró que, en medio de la organización, le expresó a Laura Núñez, exasistente de José José, su deseo por llevar como invitados sorpresas a José Joel y Marysol Sosa y esta petición fue denegada.

Le dije a Laura que me encantaría que fueran Pepito y Marysol al homenaje como sorpresa para su papá, pues que José José no quiso, eso fue lo que me dijeron y no sé por qué", mencionó Origel.