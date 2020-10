¡Se acabó el amor! Estos son los famosos que rompieron durante la cuarentena

Ciudad de México.- La pandemia que mantiene al mundo en crisis ha afectado todos los aspectos de la humanidad, pero el tema amoroso es sin duda uno de los más golpeados, ni ricos ni famosos estuvieron exentos a los problemas en sus relaciones y estas son las 10 parejas que no sobrevivieron a la cuarentena:

Arturo Peniche causó gran expectativa al revelar que gracias al aislamiento que mantuvo para cuidarse del Covid-19 su matrimonio de 38 años se derrumbó, y es que mientras su esposa Gabriela, su hijo y nuera se contagiaron de la terrible enfermedad, él prefirió estar lejos de su familia para no ponerse en riesgo, lo que le costó la desconfianza, reclamos de su esposa y por ende su separación.

Ahora se rumora que Sharis Cid, consuegra de Peniche, fue la tercera en discordia por presuntamente pasearse en bikini frente al actor, situación que molestaba bastante a su pareja.

La actriz Marlene Favela confirmó en junio pasado que a pesar del reciente nacimiento de su hija Bella, se encontraba separada y en proceso de divorcio del empresario australiano George Seely.

Tras varias especulaciones sobre los motivos de su ruptura, como una posible infidelidad, la actriz se negó a dar más detalles al respecto, asegurando que jamás hablaría mal del padre de su hija y que ella se haría cargo por completo de su pequeña.

No voy a pedir ninguna pensión alimenticia. Yo me haré cargo de la manutención de Bella, como lo he hecho desde el día que nació, al cien por ciento. Y no porque su papá no quiera y no le importe, sino porque su situación en este momento no se lo permite”, reveló.