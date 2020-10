Televisa 'hunde' a 'VLA': Tras despido de 'Sale el Sol', este querido conductor se une a 'Hoy'

View this post on Instagram

Orgulloso de formar parte del #AldoCrew de @aldo_shoes y de su nueva lu00ednea #AldoLovePlanet en la cual todos sus materiales y manufactura son completamente sostenibles para el planeta. Sigamos cuidando el lugar que habitamos. La lu00ednea estu00e1 disponible en @elpalaciodehierro u2728