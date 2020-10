Amiga de Marcela Basteri da importante noticia de la mamá de Luis Miguel

Ciudad de México.- Graciela Prior Marín, mejor conocida como Grace Renat, se pronunció acerca de todas las especulaciones que rodean a Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, y pidió respeto a la memoria de su amiga.

Durante una entrevista exclusiva con Ventaneando, la vedette mexicana afirmó que la progenitora de 'El Sol de México' se encuentra descansando en paz, por lo que lamentó los rumores que están alrededor de ella.

Ella ya está en otro mundo, no tiene caso que nada más por querer que me oigan o dar una nota decir que Marcela está viva, no se vale. Si estuviera, Micky no hubiera estado solo y no hubiera sufrido tanto", indicó la artista.