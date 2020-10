Andrés García habla del reencuentro con su hijo y aclara si hay problemas

Ciudad de México.- El actor de origen dominicano, Andrés García, tuvo la oportunidad de compartió detalles con respecto al reencuentro que vivió con Leonardo García en su residencia ubicada en la ciudad de Acapulco, Guerrero.

Durante una entrevista exclusiva para De Primera Mano, el exintéprete de Televisa explicó que su hijo lo visitó su hogar y, aunque no se quedó con él, reveló que pudieron pasar el día juntos y disfrutar de la compañía.

No es reencontrarse o no encontrarse, es que él tiene su vida y yo tengo la mía. A él le gusta, como está joven, le gusta salir e ir lugares y el reventón, lo cual es válido, y yo a mí no me gusta eso", comentó el artista.