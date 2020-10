¿Cerca de la muerte? Primer actor de Televisa reaparece y da fuerte noticia en 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- Tras rumores de que el primer actor de Televisa Ignacio López Tarso estaría pasando por un mal momento de salud luego de que fuera visto en entrevistas con un tanque de oxígeno, él mismo aclara la situación.

López Tarso, quien tiene una trayectoria de casi 70 años en cine, teatro y televisión, reveló en exclusiva para el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión cómo está de salud y habló de su actual proyecto.

El actor lamentó hace unos meses que los productores de televisión y cine ya no le dieran trabajo, y que además de ello, por su avanzada edad y la crisis sanitaria no pudiera regresar al mundo laboral, sin embargo, ya hace teatro virtual.

Este fue el contundente mensaje el primer actor luego de ser visto usando el tanque de oxígeno:

Necesito a veces. Me dice el doctor que duerma con oxígeno, que es bueno para mis pulmones, que debo cuidarlos. Que el oxígeno es magnífico para eso. Lo uso con frecuencia. Alguien me vio con el oxígeno puesto y pensó que ya estaba a punto de muerte, pero no, eso es normal en mi vida".