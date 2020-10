Desde la cama y con intravenosa, Selena Gomez aparece y preocupa por su estado de salud

Estados Unidos.- Desde su cama y con una intravenosa en el brazo la famosa cantante y actriz, Selena Gomez, reapareció en un video en vivo de Instagram junto al actor, Timothée Chalamet, haciendo que miles de sus fans se preocupen debido a su estado de salud.

La exestrella Disney ha lucido bastante desmejorada al hablar con Chalamet para exhortar a los estadounidenses a que realicen su voto el próximo 3 de noviembre, tema del que seguro no prestaron mucha atención debido a su aspecto.

Aunque seguramente la cantante estuviera con la intravenosa solo para recibir el medicamento que necesita para mantenerse estable del lupus que padece, sus fans no dudaron en cuestionarle si estaba estable o había sufrido una crisis, ya sea por su enfermedad o por su ansiedad y depresión que ya la han llevado a estar en una clínica mental.

Hasta el momento la interprete de Look At Her Now no se ha pronunciado al respecto y no ha dado declaraciones sobre su actual estado de salud, todo parece indicar que se encuentra estable y solo se debía a un tratamiento para mantener el lupus que le fue detectado en 2015 bajo control, pues durante el en vivo se mostró bien y bastante fuerte.

Fuente: Quien