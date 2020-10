"Doña fajas": 'Gomita' alborota Instagram al ventilar cómo luce tras drástico cambio

Ciudad de México.- La polémica y controversial conductora, Araceli Ordaz, mayormente conocida como 'Gomita', causó gran revuelo y alboroto en redes sociales luego de que compartiera una serie de fotografías en las que aparece modelando muy coqueta mientras muestra cómo quedó tras retirarse los implantes de glúteo.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la presentadora publicó las instantáneas en las que se les aprecia posando cautivadoramente a la cámara mientras se luce con una apretada faja y vestimenta oscura, lo cual desató una ola de opiniones divididas.

Tu amiga la fitness, todo terreno 4x4, mexicana, acuerpada, discreta, mujer Banorte, espiritual, inalcanzable, poderosa, la que si no se toma la foto no cuenta, solo va al gym tomarse fotos para el insta, siempre está a dieta y no dice el truco para cerrar la boca".