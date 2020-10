¿Fue una farsa? Sale a la luz que Ninel Conde no se casó legalmente con Larry Ramos

Ciudad de México.- El pasado miércoles 29 de octubre, la artista, Ninel Conde sorprendió con la noticia que por fin se casó con su prometido, Larry Ramos, luego de que las autoridades de salud le cancelaran el evento en un reconocido local.

A pesar de todo, 'La Bombón Asesino' pudo salirse con la suya, pues consiguió otro lugar y pudo festejar su cortejo nupcial en compañía de varios invitados.

Lee también: Adiós TV Azteca: Tras 20 años en 'Ventaneando' confirman que Linet Puente deja el programa por esta razón

No obstante, todo parece indicar que este hecho habría sido una farsa, debido a que el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, reveló que Ninel no se casó legalmente y que solo fue una ceremonia religiosa.

No se casó Ninel, ya estoy en condiciones, estoy totalmente seguro, ya hablé con contactos que tenemos en el registro civil, no había boda, no había registro de boda, solicitud de boda, no había nada, fue solo una ceremonia de su religión cristiana", dijo Infante.