Lucero abre su corazón y habla del supuesto contrato de matrimonio con Mijares

Ciudad de México.- La cantante Lucero, mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, habló de su boda con Mijares, al asegurar que no existió un contrato para casarse.

Fue en el año 1997, cuando ambos contrajeron nupcias, evento que fue transmitido a través de Televisa, al ser considerada como la boda del año.

Y es que el dueño de Televisa aseguraba que se casaba su niña, por lo que todos los televidentes deberían estar presentes en el evento, el cual acaparó muchos reflectores.

Me dijo que para él se casaba 'nuestra niña' y que toda la gente quería estar presente, aunque eso era imposible porque no se podía hacer una boda para miles de personas. Entonces me sugirió pasarla por televisión. Para mí fue una sorpresa, no me lo esperaba, me parecía extraño. Lo comentamos en varias ocasiones y llegamos al acuerdo de que fuera televisada", indicó.