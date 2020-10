Mimí revela que ella y sus compañeras recuperaron el nombre de Flans

Ciudad de México.- La cantante Mimí, mediante una entrevista para el programa Sale el Sol, confirmó que el grupo Flans, al fin pudo recuperar el nombre, luego de llegar a un acuerdo por los derechos.

Lo que les quería platicar es que el proyecto Flans sigue, vamos a hacer un streaming Ilse y yo la próxima semana. Ivonne se decide retirar, no sabemos por cuánto tiempo, pero hay una cosa bien, bien padre y quiero agradecer públicamente", empezó.

Tras una charla con Mildred Villafañe, su productora, se pudo llegar a unos tratos, en los cuales al fin pudieron obtener los derechos del grupo.

Tras esta gran noticia, indicó que se vienen nuevos proyectos para la agrupación, tales como un especial de Navidad entre otras cosas.

Estamos felices, vamos a hacer nuestro especial navideño la próxima semana y para el año que entra tenemos una sorpresa increíble, pero se las voy a decir en cuanto pueda", agregó la intérprete de temas como 'Las mil y una noches', 'No controles', 'Tímido' y 'Me he enamorado de un fan', entre muchos más éxitos" dijo.