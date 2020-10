“Nadie tiene un estilo único”: Danna Paola responde a las comparaciones con Ariana Grande

Ciudad de México.- Actualmente, Ariana Grande es una de las cantantes con mayor reconocimiento e influencia en la industria de la música, esto se debe a que la intérprete sabe reinventarse siempre y además tiene un estilo bastante definido.

Es por eso mismo, que no es sorpresa que Ariana tenga una gran base de fanáticos alrededor de todo el mundo, tanto así que hasta otras celebridades tengan cierta admiración por ella.

Una prueba de ello es la artista mexicana Danna Paola, quien recientemente parece ser que está tomando un estilo parecido a la intérprete de Positions, lo cual la ha llevado a bastantes críticas por parte de los internautas siendo incluso llamada “copia barata”.

Tras varios meses llenos de críticas, la cantante por fin rompió el silencio y respondió durante una entrevista en el programa Ventaneando a sus 'haters' sobre todos los comentarios que ha recibido en su contra y afirmó que nadie tiene un estilo completamente único.

"Creo que son tendencias justamente. Nadie tiene un estilo completamente único, siempre hay inspiración. No sé, los íconos de moda que admiro aterrizarlos a mi personalidad. Soy fan de Beyoncé, por ejemplo, me encanta todo lo que se hace. Digo, a lo mejor un día amanezco con un afro, me encantaría, pero es parte también de arriesgarse".

Sin embargo, esto no ha parado las críticas para la artista, pues con el más reciente estreno musical de Grande donde muestra un nuevo look, muchos han comentado que Danna Paola no tarda también en copiarlo.

Fuentes: Mileno e Instagram @arianagrande @dannapaola