"No tengo 15 años": Yuri desmiente haber sido testigo en la boda de Ninel Conde y Larry Ramos

Ciudad de México.- La cantante Yuri, mediante una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, desmintió la versión en la que aseguraban que ella fungió como testigo en la boda de Larry Ramos y Ninel Conde.

En su relato, la también actriz mencionó que ella no asistió a la ceremonia que se celebró en una residencia del Fraccionamiento La Escondida, la cual se vio cancelada por las autoridades.

No me invitaron, no fui requerida, pero no importa ella sabe que yo la quiero, le deseo lo mejor, la estimo, ella cuenta con mis oraciones", dijo.