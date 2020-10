"Siempre ha sido un tema sensible para mí": Sam Smith hace impactante revelación sobre su físico

Estados Unidos.- Actualmente Sam Smith es uno de los artistas más escuchados alrededor del mundo y además de uno de los más extravagantes e imponentes en el escenario por su personalidad y estilo.

Sin embargo, el artista recientemente reveló que no es todo lo que parece y que hay un tema relacionado con su físico que lo hace sentirse bastante inseguro de sí mismo.

Fue mediante un video para la revista Vogue donde explica su rutina de "Skincare", cuando confesó que se hizo un trasplante de cabello debido a lo acomplejado que se sentía por estarlo perdiendo tan joven.

Mi pelo… siempre ha sido un tema sensible para mí. En realidad, nunca antes había hablado de esto, así que voy a hacerlo ahora porque no tengo nada que ocultar. Me hice un trasplante de pelo”.