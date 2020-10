Tras 37 años vetado de Televisa y quedar en la ruina, conductor da fuerte anuncio ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- El payaso y conductor Cepillín acudió al matutino Sale el Sol este viernes para aclarar los rumores que apuntaban a que había dado positivo a coronavirus.

El querido 'payasito de la tele', quien en las últimas semanas estuvo en el programa Hoy y Venga la Alegría, donde se le rindió homenaje por sus 50 años de carrera, estuvo vetado de Televisa durante más de 37 años.

Luego de que a causa de la pandemia se terminara sus ahorros a causa de la suspensión de actividades y confesara que estaba a punto de empeñar sus pertenencias, ahora surgió el rumor de que tendría Covid-19.

Contundente, Cepillín aclaró todo al aire:

Soy positivo en infartos pero Covid todavía no me da. Me han dado tres. Entro aquí al Grupo Imagen, me toman la temperatura y de repente en redes: 'Cepillín da positivo en Covid'. Soy positivo pero en mi forma de ser. Con casi 75 años de edad sigo llevando alegría. No se crean eso de las redes, es mentira. Estoy gracias a Dios muy bien".