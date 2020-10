Tras despido de 'Sale el Sol' y fracaso en 'Hoy', Roberto Carlo confiesa crisis económica

Ciudad de México.- Roberto Carlo mediante sus historias de Instagram el famoso actor y conductor tras su despido de Sale el Sol y haber fracasado en cuestión de rating durante su visita en el programa Hoy, ha revelado que atravesó por una fuerte crisis económica.

Carlo hizo una dinámica de preguntas y respuestas, dónde le cuestionaron como le hacía para mantenerse tranquilo en cuestión de dinero en estos difíciles tiempos y haber sido despedido del programa, a lo que respondió:

Soy precavido y siempre tengo como que bien planeados mis gastos, no tengo deudas que creo eso es importantisímo, me adelantó con las rentas de mi casa, pago si puedo dos años adelantada que es el caso ahorita, igual mi celular lo pago por adelantado, mi anualidad del gym, como que cuando puedo y ahorré me adelanto para que en momentos como este estar tranquilo", reveló.

Carlo explicó que este tipo de precauciones las tomó ya que después de su arrasador éxito en Atrévete a Soñar atravesó por una crisis ya que se quedó sin nada de dinero y tuvo problemas de ansiedad y al ya no querer volver a pasar por ello comenzó a tomar severas precauciones y ahorrar.

Esto ya me paso hace muchos años cuando hice Atrévete a Soñar, que de pronto se me acabó el dinero, me puse muy mal, me puse muy nervioso, me dio ansiedad, entonces como ya no quiero que me pase eso, he sido muy precavido en mis finanzas, las cuido y las planeo y por eso estoy tranquilo", explicó.