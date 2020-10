Día de Muertos: Macky González derrocha belleza como toda una catrina

Ciudad de México.- La conductora, Macky González, no dejó pasar la cercanía del Día de Muertos y compartió una increíble fotografía para rendir honor a la festividad mexicana.

A través de su cuenta de Instagram, la también instructora fitness se dejó ver con un increíble atuendo conformado por un destapado vestido negro, diadema de flores y maquillaje de esqueleto.

Lee también: Tras desgarradora pérdida, padre de Regina Blandón llega a 'Hoy' con importante petición

Recuerdo el día que la vida no te dejó llevarme. Y han pasado las noches y no has podido tomarme, es como un simple juego en el que no puedes atraparme”, escribió la famosa.