Eduardo Capetillo abre su corazón al relatar cómo se dio su matrimonio con Biby Gaytán

Ciudad de México.- El actor Eduardo Capetillo, mediante una entrevista con su hija Alejandra para su canal de YouTube, relató cómo fue que conoció a la actriz Biby Gaytán.

En su relato, el exintegrante de Timbiriche mencionó que él conoció a su esposa en un casting de la banda, al mencionar cómo es que ella iba vestida ese día.

Yo a tu mamá la primera ocasión que la vi, ella venía a hacer un casting para entrar a Timbiriche, entonces vi a tu mamá de espaldas, iba con una minifalda de mezclilla, nunca se me va a olvidar. Después le vi la cara, sus ojos, su pelo y dije wow, qué mujer tan hermosa”, dijo.

Sin embargo, al poco tiempo se distanciaron, pues Capetillo se a Los Ángeles a estudiar, mientras que ella se quedó en el grupo, por lo que no se imaginó años más tarde terminarían casados.

Pero nuestras vidas ahí se abrieron, ella entró a Timbiriche, y tomó su camino por allá, yo me fui a hacer otras cosas en mí vida, me parece que me fui a Los Ángeles a estudiar y grabé mi primer disco, sucedieron un montón de cosas”, agregó.