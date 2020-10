Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente de este sábado 31 de octubre de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente presenta los horóscopos para este sábado 31 de octubre de 2020.

Aries

En su pareja encontrará comprensión. Debe eliminar los gastos innecesarios. Analice el porqué de esa desidia en el trabajo. Sus pulmones agradecerían el aire puro del campo.

Tauro

Muy bien con la familia y las amistades. Prudencia en las gestiones económicas. Sus sueños profesionales se harán realidad. Tanta tensión puede provocarle problemas estomacales.

Géminis

Tómese un tiempo antes de responder a su pretendiente. Ahorre en las cosas de las que puede prescindir. Verá con más claridad los asuntos profesionales. No se exceda con los dulces y cuide su alimentación.

Cáncer

Quienes están a su alrededor intentarán hacerle feliz. Encontrará en su casa una suma de dinero olvidada. Recuerde que el comienzo en cualquier trabajo es duro. No haga esfuerzos que vayan más allá de sus posibilidades.

Leo

Enamorará a quien lleva rondando durante un tiempo. Sacará el mayor partido posible a sus ahorros. Por fin llega ese cambio de actividad laboral. Sus pulmones necesitan aire puro, si fuma, debería dejarlo.

Virgo

Los astros le unen a sus seres queridos. Cuidado con los gastos excesivos. Su creatividad le va a facilitar bastante su trabajo. Su potencial físico y mental está en alza.

Libra

Venus ejerce su influencia para que le embargue la pasión. Invierta, compre, venda; los astros le favorecen. Su capacidad creadora está en pleno apogeo. Tan ajetreado ritmo diario puede provocarle estrés.

Escorpio

Aceptar un compromiso llenará su vida de felicidad. Aparecen numerosos gastos que podrá afrontar. No se comprometa a tareas laborales que no puede cumplir. La garganta será su punto débil, no tome bebidas muy frías.

Sagitario

En el plano social, va a conocer gente nueva. Quizá un amigo le dé interesantes sorpresas económicas. Es el momento de replantearse su trayectoria profesional. Su organismo está funcionando perfectamente.

Capricornio

Debe ser más tolerante con sus seres queridos. Controle sus gastos, últimamente no tiene freno. Se sentirá útil y querido entre sus compañeros. Puede tener algún problema orgánico de carácter leve.

Acuario

Posibilidad de enamoramiento platónico. Los problemas financieros se resuelven de forma imprevista. Oportunidad de ascender profesionalmente. Día agotador, respete sus horas de sueño.

Piscis

Buen día para arreglar sus diferencias familiares. No gaste todo lo que tiene, ahorre algo. Mucho trabajo pero con posibilidades de éxito. No se deje llevar por los ataques de languidez.