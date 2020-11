Halloween: Thalía se transforma en Ace Ventura y lo presume en Instagram

Los Ángeles, EU.- La aclamada actriz y cantante Thalía sorprendió a sus seguidores de redes sociales con un fotografía en la que se presume su bien logrado disfraz de Hallloween.

A través de su cuenta de Instagram, la artista mexicana se dejó ver en una espectacular interpretación del cómico personaje, Ace Ventura, y además detalló cómo logró un resultado tan increíble.

Este año no sentí para nada el celebrar Halloween. No he sentido el impulso de decorar, ni me he sentido atraída en lo absoluto por esqueletos o brujas o fantasmas. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Pero lo único que quiero es positivismo alegría y cosas lindas que alegre mi vista.”