Michelle Renaud explica de qué manera se comunica con su mamá fallecida

Ciudad de México.- A unos días de la celebración del Día de Muertos, la actriz Michelle Renaud se sinceró y explicó cuál es el método al que recurre para mantener comunicación con su madre, Laura Ruesga, quien falleció en 2014.

Durante una entrevista para el matutino Hoy, la intérprete de Televisa confesó que siempre tiene presente el recuerdo de su progenitora, además recordó lo mucho que ella ha influido a lo largo de su carrera artística.

Siempre lo he dicho, tírenme de loca, pero está al lado de mí todo el tiempo, se hace presente. Mi primer protagónico (La sombra del pasado) vino al mes de que ella murió", contó la también presentadora.

De igual manera, la pareja de Danilo Carrera comentó que, a través del número 33, se comunica con su mamá sin importar en el lugar en el que se encuentre en ese momento y con eso consigue sentir su presencia.

El 33 y yo no teníamos nada que ver antes de la muerte de mi mamá, en cuanto se muere mi mamá lo empiezo a ver por todos lados, me despertaba a las 6:33 o 7:33".

Un día voy en el coche y le digo ‘mamá, si eres tú que te quieres manifestar déjamelo mucho más claro’, y en eso se me mete un coche 33, con placa 33, y se me meten 3 (carros) 33, y yo me impacté", agregó.