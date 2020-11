Tras despido de TV Azteca, chef Benito 'hunde' a 'MasterChef' y los cambia por Televisa

Ciudad de México.- Luego de que TV Azteca emitiera un comunicado donde confirmaban que el chef Benito Molina no regresaría para esta temporada de MasterChef y que su relación laboral llegaba a su fin, trascendió que se iría a la competencia Televisa y el productor habló al respecto.

En entrevista con Fórmula Espectacular, el productor Hernán Albarenque acompañado de la chef Betty Vázquez, del chef José Ramón Castillo y al chef Adrián Herrera, hablaron del programa y de la salida de Molina.

Los tres chefs aseguraron sentirse muy feliz de estrenar esta temporada, sin embargo, al ser cuestionados sobre la ausencia de Benito en esta temporada, el chef Herrera se molestó y dijo:

Creo que hay que dejar de hablar de él porque ya no está. Es una pregunta constante. Hay que hablar de los que estamos, lo que estamos haciendo y hacia donde vamos".

El productor primero aseguró sentirse contento con el viernes como el día que quedó la emisión, ya que reveló que incluso recibían más quejas en domingo: "Es una súper buena apuesta, fortalecemos el prime time de Azteca Uno".

Pese a la inconformidad del chef Herrera, el productor habló de que no esté el chef Benito en esta edición y cómo quedó su relación, además de que fue él mismo quien confirmó que Televisa busca a Benito para un nuevo programa de cocina.

No nos hemos dado cuenta [que no está]. El año pasado estuvo 4 o 5 capítulos sin venir y fue la verdad muy simpático el show sin que él estuviera. Esta vez no coincidimos, lo que es una lástima pero así de extrañarlo no. Le deseamos todo el bien y el éxito en representar la comida de Baja California".

"Yo creo que todos estamos siempre cerrando algo. Es un año muy difícil. Ojalá pudiéramos tenerlo de invitado para que vean que seguimos teniéndole el mismo afecto desde siempre. La gente cree que uno no se puede bajar de un éxito, pero sí", añadió.

El reportero Gabriel Cuevas le dijo sin tapujos: "La gente comenta en redes sociales que Benito se integraría al reality de postres que hará Televisa (Bake Off)" y antes de terminar su pregunta, Albarenque lo interrumpió y dijo:

Ojalá. Me encantaría, me parece genial. Nada sería más halagador que tuvieran la licencia de 'Bake Off' en Televisa. Yo prefiero 'MasterChef' a 'Bake Off' pero es un gran formato, tiene muchas similitudes con 'MasterChef'".

Finalmente, aseguró que no tendría problema si Benito decidiera irse a Televisa para hacer este proyecto, el cual sería la versión en postres de MasterChef: "Me parece un proyecto hermoso, algo que va a impulsar la pastelería en México y pues queda desearles a la competencia que lo hagan bien y si se llevan a Benito tendrán lo que nosotros tuvimos. Me parece acertadísimo y si fuera ellos trataría de tenerlo. Es hasta un premio que le podrían darse mutuamente".

Cabe resaltar que le productor también habló de la versión VIP de MasterChef, asegurando que sí han hecho varios castings secretos para especiales, sin embargo, aseguró que si deciden hacer la versión celebrity le encantaría, pero todavía no está confirmada.

En junio anunciaron que Televisa planeaba hacer un programa de repostería donde iban a competir famosos pero que decidió posponerlo. Según Pepillo Origel, Reynaldo López iba a ser el productor y hasta tenían el título final que iba a ser La batalla más dulce.

Habrá que esperar para ver si Televisa sí lanza este programa pronto y si el chef Benito en realidad está contemplado o acepta ser parte de los jueces de esta emisión, pues aún está en calidad de rumor.

Fuente: Fórmula Espectacular