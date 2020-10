Andrea Legarreta le deja emotivo mensaje a conductora de Televisa tras declarar esto en Instagram

View this post on Instagram

u201cPorque nadie necesita mas de una sonrisa, que aquu00e9l que ya no tiene ninguna que daru201d Que tarea tan bendita la que me diu00f3 Dios en esta tierra, provocar una sonrisa en tu caritaud83dude01 Que afortunada soy por estar viva porque lo mas importante para mu00ed seguiru00e1 siendo HACERTE SONREu00cdR!ud83dude01ud83dude4fud83cudffbud83eudd2a #diamundialdelasonrisa