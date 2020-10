Con gran pesar, Camilo revela separación de Evaluna Montaner con este mensaje

Ciudad de México.- El famoso cantante, Camilo Echaverry, a través de su cuenta de Instagram sorprendió a sus millones de seguidores al revelarles que tras ocho meses casados y siendo inseparables él y su esposa, Evaluna Montaner, van a separarse.

El interprete de Vida de Rico, a través de su cuenta de Instagram compartió un par de fotografías que dice le tomo la hija de Ricardo Montaner, con un mensaje en el que se muestra totalmente devastado ante su inminente separación.

Te podría interesar: Televisa 'hunde' a 'VLA': Tras despido de 'Sale el Sol', este querido conductor se une a 'Hoy'

Evaluna me toma fotos y me dice cosas mientras me las toma pa' que me ría. Primera vez que nos despedimos en meses... ¡Te voy a extrañar! Durmamos en videollamada. Chao", escribió Camilo.