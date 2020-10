Jacky Bracamontes se hace cambio de 'look' para quitarse 20 años de encima

View this post on Instagram

Mi reina!!! Pero si pareces de 20 au00f1os ud83dude48ud83dude4acomo dices eso!!! ( el que diga lo contario, no mu00e1s me avisas y se arregla conmigo) ya muero por verteud83dudc97ud83dudc96 @jackybrv ud83eudd70ud83dudc95ud83dude0dud83dude0d #jackybracamontes #lookoftheday #lasuertedeloli #jacquelinebracamontes #teamjacky #jackyfans #laamo #actriz #actress #novelamexicana #mexico #telemundo #televisa #telemundocenter #famosos #art #canon #instagood #photography #followuff4de