Lorena Herrera supera todos sus padecimientos y sale adelante de la neumonía

Ciudad de México.- El pasado 23 de septiembre, Lorena Herrera tuvo que cancelar la grabación de su nuevo video, luego de que resultara enferma de neumonía, la cual desarrolló después de que diera positivo a la influenza.

No obstante, este domingo 4 de octubre, la cantante y actriz reveló en su cuenta de Instagram estar por fin libre de toda enfermedad

Estoy muy feliz porque a 20 días que me empecé a sentir mal de influenza y se me complicó con neumonía mi Dr. me dio de alta", contó Lorena.