"No lo puedo creer": Así reacciona Sharis Cid a video comprometedor con Arturo Peniche

Ciudad de México.- El escándalo iniciado por la revista TVNotas sobre el supuesto amorío entre Sharis Cid y Arturo Peniche aún no para y es que hace unos días se publicó un video en donde la actriz aparece haciendo un coqueteo discreto al galán de telenovelas.

La famosa intérprete de Televisa por fin rompió el silencio y reveló su sentir luego de que hace unos días el portal de Chisme no Like mostrara una grabación en donde ella llama "guapo" y dice "te amo" a Peniche, quien confirmó que se está separando de su esposa.

Sharis mostró que este video fue grabado el pasado 7 de abril de 2020 y asegura que su única intención era agradecer a Peniche por aceptarla en su rancho para pasar la cuarentena.

Asimismo, la mamá de Kristal Cid lamentó que por esta grabación se haya armado un escándalo que lastimó a su familia y a la del primer actor.

¿Por eso hacen tanto daño? ufff no lo puedo creer, si las que no son mis seguidoras no saben lo que es agradecer y decir te amo a tu familia y hacer un piropo con respeto, no es problema mío", añadió.