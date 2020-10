¡Sigue en Televisa! Cynthia Urías roba más de un suspiro desde el foro de 'Tlnovelas'

Ciudad de México.- Durante la noche del sábado, Cynthia Urías sorprendió hasta el punto de causar furor en propios y extraños pues confirmó que sigue en Televisa, pero esta vez desde otro foro.

La guapa conductora apareció en su perfil de Instagram con una fotografía desde Tlnovelas, logrando robar más de un suspiro entre usuarios de Internet y sus fieles admiradores pues lució un coqueto vestido rosa.

Te puede interesar: "Por eso no te quieren en 'La Voz'": Tras rechazo de TV Azteca, así luce María José

Ya estamos en @tlnovelas_tv con #las5mejores”, agregó en el post.

Mientras que sus incondicionales seguidores no se hicieron esperar pues no pudieron resistir ante la encantadora manera en que la presentadora se mostró en el nuevo programa, aunque no a dado más detalles sobre que pasara con Cuéntamelo Ya.

Lee también: Televisa 'hunde' a 'VLA': Tras despido de 'Sale el Sol', este querido conductor se une a 'Hoy'

Fuente: Instagram @cynthiaurias