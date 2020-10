Tras rumores de pleito con Pati Chapoy, así fue como esta exconductora dejó TV Azteca

Ciudad de México.- El programa de TV Azteca, Ventaneando lleva años en la televisión, por lo que varios conductores han entrado y se han ido de la emisión.

Una de ellas se en medio de rumores de una supuesta diferencia con la presentadora principal, Pati Chapoy , otros señalaban que se iría por problemas con su esposo, pero fue ella quien confesó la verdad.

Te puede interesar: Televisa 'hunde' a 'VLA': Tras despido de 'Sale el Sol', este querido conductor se une a 'Hoy'

Ella mencionó que dejaría de aparecer en los reflectores de la televisora del Ajusco porque quería dedicarle tiempo a sus hijos, además de que se mudaría a España donde radica actualmente.

Lee también:Tras dura enfermedad y veto de Televisa por "romance" con su jefe, actriz se confiesa en TV Azteca

La originaria de Jalisco dijo antes de salir: “Nunca he estado con problemas con Pati, siempre lo he dicho y yo no compro problemas ajenos, yo vengo aquí, hago mi trabajo y nunca he tenido problema con nadie. Al final somos adultos y nos tenemos que hacer responsables de los que nos sucede, Para mí, mí familia siempre ha sido y será mi esposo y mis hijos”.

Finalizó diciendo: “Paty muchas veces me dijo que si no me sentía preparada para entrar al aire no lo hiciera, pero yo sé que no soy la única que tiene problemas en la vida y el público no tiene la culpa. Son momentos complicados porque sientes que se te viene el mundo, haces estudios para ver si tu hijo no tiene retraso y esos momentos son lo peor, Iñaki lleva casi dos años en terapia y el neurologo nos dijo que era algo lento y la vida nos ha llevado a que el neurólogo nos dijera qué y cómo su madre debe estar presente”.

Fuente: El Universal