TV Azteca: Chef Herrera da noticia sobre el regreso de 'MasterChef' y fans enloquecen

Las inscripciones siguen abiertas para formar parte de la cocina mu00e1s famosa de Mu00e9xico #MasterChefMx. ud83cudf7d u00a1Regiu0301strate en la App TV Azteca Conecta o en nuestro sitio oficial! ud83dudcbbud83dudcf2 Continuamos con el casting nacional, no te quedes sin demostrar tu talento.