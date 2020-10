Andrea Legarreta 'inunda' de amor las redes al ventilar sus sentimientos por este hombre

View this post on Instagram

Papacito amado, celebro tu vida!! Feliz cumpleau00f1os Pu00e1!! Agradezco tanto ser tu hija y tener un padre tan hermoso como tu00fa, gracias por tu protecciu00f3n, apoyo y consejos. Gracias por tu ejemplo y por la tranquilidad que me regalan tus ojitos de cielo, que con una mirada, pase lo que pase, me haces sentir siempre que TODO va a estar bien. Gracias por ser mi Pu00e1 y el abuelo de mis niu00f1as! Que gran regalo De Dios! Sigue viviendo tan positivo y gozando la vida, estoy orgullosa de ser tu hija! Dios te bendiga eternamente y te de la Salud y alegru00edas que mereces! Te amoooo u2764ufe0f