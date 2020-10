"Cul...": Destrozada, hija de Niurka Marcos revela que no le dan trabajo porque no es "flaca"

Ciudad de México.- Hace un par de horas la popular actriz e influencer, Romina Marcos, se sinceró frente a sus seguidores de redes sociales y confesó que en los últimos días no se ha sentido nada bien.

Mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la aclamada hija de Niurka Marcos confesó que está viviendo una dolorosa realidad debido a los cambios físicos que ha experimentado tras bajar varios kilos.

Romina explicó que se siente muy presionada por el tema del peso, el cual ya se ha convertido en un problema que no le permite conseguir trabajo. La joven explicó que aunque está "harta de las dietas", las sigue realizando pues no logra el físico ideal que se busca en la televisión.

Me siento muy presionada... desde que bajé de peso he estado muy preocupada por llegar a una meta o seguir siendo delgada", dijo entre lágrimas.

Para ser actriz no estoy lo suficientemente flaca, para cualquier cosa de mi trabajo todavía no estoy lo suficientemente flaca... me siento con una presión gigante de encajar, de dar el perfil, pienso que mi cuerpo no es lo que están buscando en mi carrera, en los comerciales, en los castings que hago", comentó destrozada y llorando.