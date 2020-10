Destrozado tras morir sus padres, actor de Televisa deja en shock al revelar inesperada tragedia

Ciudad de México.- El jueves pasado, el actor de Televisa Ricardo Franco recibió otra mala noticia luego del inesperado fallecimiento de sus padres en menos de 15 días.

El actor anunció en el programa De Primera Mano de Imagen TV que ladrones entraron a robar a la casa de sus fallecidos padres en Aguascalientes y se llevaron varias cosas que su mamá vendía antes de su muerte.

Según contó el medio, uno de los tres ladrones puso a sus cómplices y resultó ser hijo de una de las vecinas que era amiga de los padres del actor.

Ricardo aseguró que quiere que reciban todo el peso de la Ley, ya que aseguró que "se hizo de palabras" con uno y le contestó algo muy fuerte:

No les vamos a dar perdón, que vaya la Ley con ellos porque esos chavos no van a entender. A uno le dije de cosas y dice que él no fue... pero está en las cámaras de seguridad. Todo es testimonio y el tipo diciendo muy desparpajado: 'Tengo siete carpetas de averiguación y no me han hecho nada'. Espero que la ley no los deje salir porque salen a lo mismo".