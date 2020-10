Embarazada y 'sin trabajo' en Televisa, Tania Rincón afronta terrible angustia

Ciudad de México.- La exconductora de Guerreros 2020, Tania Rincón, podría enfrentarse a una terrible situación que le causaría una tremenda tristeza, ya que a través de su perfil en Instagram, confesó que se siente muy melancólica antes este acontecimiento.

Tras dejar Televisa al finalizar su recorrido en Guerreros 2020, Rincón volvió a casa para convertirse en madre de tiempo completo mientras también espera la llegada de la cigüeña.

A 5 años de haber adoptado al tierno 'Güero', Tania ya se preocupa por su salud, debido a que por su avanzada edad, se le vendrían complicaciones más grandes y la exconductora de Venga la Alegría, confiesa que no se imaginan una vida sin él.

Su dueño me contó que el próximo 10 de diciembre cumplen 10 años (...) cuando lo adoptamos, hace ya casi 5 años, el veterinario me dijo que está muy complicado identificar la edad (...) esta época donde hace frío Güero ya no la pasa también y le cuesta trabajo subir y bajar escaleras, cosa que nos angustia mucho y nos pone de nervios. Güero es una parte importantísima de nuestra familia y no nos imaginamos la vida sin él".