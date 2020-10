¿Fraude? Destapan "trampa" en 'Exatlón' y acusan a TV Azteca de perdonar a este participante

Ciudad de México.- Luego de que en redes explotara la polémica tras salir a la luz que un participante de Exatlón México presuntamente habría sido expulsado por "hacer trampa", ahora salen más detalles al respecto.

Patrick Loliger, del equipo de Titanes, fue eliminado este domingo de la competencia de TV Azteca, sin embargo, se enfrentaron él, Mau Wow y Patricio Razo de los azules.

El canal de YouTube de Bros Toast, detalló cómo se rumora que habrían pasado los hechos:

Según comentó, la producción o el mismo conductor Antonio Rosique se habrían dado cuenta y lo consideraron "una trampa". De acuerdo con información de este video, todo fue muy fuerte detrás de cámaras pero nunca salió nada al aire.

Además, declaró que según su fuente solo penalizaron a Mau Wow y Patrick con no competir por cierto tiempo pero que Loliger y Razo sí se enfrentarían en el reto de eliminación con una vida cada uno.

Versiones apuntan a que debido a esto, se habría tenido que volver a grabar todo el circuito, sin embargo, no expulsaron a nadie de la competencia, supuestamente dándole una oportunidad a Mau Wow.

El youtuber aseguró que esto no está 100 por ciento confirmado, ya que muchos medios empezaron a modificar y hacer distintas versiones de lo ocurrido. Por su parte en el canal Todo es viral, el youtuber expresó que Just Keyla comentó en redes que "solo el 70 por ciento" de la información es verdad.

Usuarios sí reaccionaron a esta información en redes, la cual hasta ahora permanece en calidad de especulación:

No puede ser, que pésimo se está comportando la producción", "Que lastima pensé que ésta vez sería un 'Exatlón' distinto", "No sabemos si es verdad o no, se me hace raro que la producción ocultara esto", "Sean justos, no se vale esto", "Mau es buen atleta, no se mete en tonterías... yo no creo", "Si fue fraude entonces que mal, nunca sabremos".