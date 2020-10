Galilea Montijo confiesa que ha llegado a tener sueños 'prohibidos' con Thalía

Ciudad de México.- Galilea Montijo es considerada como una de las bellezas más destacables en Televisa, pues ha logrado enamorar a miles de fans tanto en televisión, como en redes sociales.

Sin embargo, la conductora del programa matutino, Hoy, contó acerca de sus fantasía y sueños 'prohibidos', en los cuales aseguró haber imaginado algo con otra mujer.

Y para sorpresa de muchos esto no fue con cualquier mujer, pues Galilea reveló haber tenido fantasías pasionales con la cantante Thalía en algún momento de su vida.

Yo creo que todos llegamos a tener fantasías con alguien, yo he soñado a mujeres, yo hace mucho lo dije, con Thalía yo tuve un sueño que me levanté y dije '¡Ay Thalía te veo diferente!', pero creo que me acosté pensando en ella o algo", contó2 Galilea.