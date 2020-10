"Mis pulmones aún no están bien": Andrea Legarreta aún no se recupera del Covid-19

Ciudad de México.- Hace unas semanas, Andrea Legarreta, la guapa conductora del programa matutino, Hoy, preocupó enormemente a sus fans, luego de que se confirmara que ella tenía Covid-19.

Ahora, gracias a que se aisló, tomó los medicamentos necesarios y que siguió al pie de la letra las indicaciones del doctor, la presentadora pudo salir a delante de la enfermedad viral, no obstante, el coronavirus logró dejar algunas secuelas en su cuerpo.

En su reciente entrevista con los medios de comunicación, Andrea contó, que no se ha recuperado al cien por ciento, pero que afirmó que es algo que de poco en poco logrará aliviar.

Ahorita no están al cien por ciento mis pulmones porque lleva algo de tiempo, pero estoy muy agradecida, me siento muy bendecida y mi familia igual. No he recuperado el cien por ciento del olfato y gusto, pero ya voy muy bien, cosa que me da mucha ilusión", contó.