Ninel Conde confiesa estar harta de todo y ahora solo busca paz dentro de sí misma

Ciudad de México.- Este lunes 5 de octubre, la cantante y actriz, Ninel Conde se presentó a la conferencia de prensa de la obra, A oscuras me da risa, donde fue cuestionada por varios temas escandalosos, como su pleito legal con su ex, Giovanni Medina o su nueva relación con Larry Ramos, a quien acusan de fraude.

Ante las preguntas, la artista se manifestó firme y señaló que, nada de la polémica le interesa, pues consideró que ya no hay más que decir al respecto.

Soy una persona que se dedica a la actuación, a la música y el entretenimiento, yo simplemente me dedico a disfrutar mi realidad, disfrutar lo que yo vivo y solamente yo sé, tener paz en mi corazón y mandarle bendiciones a todos aquellos que tienen intenciones diferentes, no me interesa aclarar nada", dijo Ninel.