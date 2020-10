Rosana Najera termina su relación de noviazgo al no poder darle hijos a su pareja

Ciudad de México.- Hasta el momento, Rossana Nájera y Christopher Esqueda eran considerados como una de las parejas más estables en el medio artístico, no obstante, todo parece indicar que el romance se acabó por el delicado tema de los hijos.

La revista TV Notas realizó una entrevista a una amiga cercana a Rossana, quien reveló que el final del noviazgo se dio porque la famosa no ha podido tener hijos y prefiere que su pareja busque a alguien que si pueda.

Cabe señalar, que la actriz recientemente confesó que llegó a sufrir tres abortos, pero que este último era el que más ilusión le hacía, pues era de la persona a la que más ha amado.

Además, la fuente que informó a TV Notas, mencionó que Nájera no está dispuesta a la adopción y no es por egoísmo, sino que para ella piensa podría ser algo que le afectaría tanto a sí misma, como al bebé que cogiera.

Rossana es la persona más noble y linda del mundo, pero tiene un pensamiento raro en cuanto a la maternidad, para ella un hijo tiene que nacer de su vientre. Ella misma ha dicho que si adoptara, podría ser muy dañino, porque en vez de amor le traería frustración de ver que no pudo procrear, que un bebé adoptado le recordaría que no puede tener hijos".

Por último, se cree que ninguno de los dos buscará hacer la separación como algo público, pues es un tema sumamente delicado el cual sería difícil de compartir con los medios.

Por el momento, no; ninguno va a aceptar públicamente su truene, y mucho menos los motivos reales. Aunque hace cuatro meses, en un live con Marimar Vega, Rossana habló sobre los abortos que ha tenido y que ya hasta le dijo a su mamá que no va a ser abuela y a sus amigas que no va a ser madre. Para Rossana es difícil este tema".