Tras dejar 'Enamorándonos', Ana Morquecho habla del doloroso abandono del papá de su hija

Ciudad de México.- Una de las participantes del programa de TV Azteca que estuvo muchos años al aire, Enamorándonos, Ana Morquecho reveló detalles del papá de su hija y la relación que tuvo con él.

En un video, Ana Morquecho, quien era de las panelistas más controversiales en la emisión de TV Azteca decidió hablar del papá de su hija, mencionando que lo que confesaría era doloroso e incómodo.

Te puede interesar: "Por eso no te quieren en 'La Voz'": Tras rechazo de TV Azteca, así luce María José

Me cuesta mucho estar sola, me duele la soledad en ciertos momentos y más cuando estoy acostumbrada de estar con una pareja. Yo lo buscaba de más, pues finalmente me costó trabajo entender que no estuvo porque no quiso y fue cuando me enfrenté a la realidad".