Tras sufrir Covid-19, Andrea Legarreta estalla de felicidad al ver a Galilea en 'Hoy'

View this post on Instagram

#Repost @andrealegarreta Mi Galy y yo, juntas de nuevo!! Ayyy mamacita nos extrau00f1aba juntas!! Te amo nenaaaaa!! @galileamontijo ud83cudf89ud83cudf8aud83cudf89ud83cudf8aud83cudf89ud83cudf88ud83cudf88ud83cudf88ud83dudc4fud83cudffbud83dudc4fud83cudffbud83dudc4fud83cudffbud83dudc4fud83cudffbud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffbu2764ufe0fu2764ufe0f // Te extrau00f1abaaaaaaa mi bebabetsssss ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc83ud83cudffbud83dudc83ud83cudffbud83dudc83ud83cudffbud83dudc83ud83cudffb