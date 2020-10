Alfredo Adame asegura que hombre lo acusa de fraude por no hacerle caso: "Es un pu... despechado"

Ciudad de México.- Alfredo Adame, reconocido actor, afirma que el hombre que lo acusó de fraude solo está actuando por puro "despecho" por no haberle hecho caso después de que le coqueteara, asegurando que debe de ser "homosexual".

Adame asegura que cachó y tiene pruebas de que Alberto Álvarez Buenrostro le dijo a su banquero que iban a quitarle todo el dinero que había ganado con su negocio y este, por lo que decidió no aliarse a él, especialmente porque de 50 personas que contactó tres le dijeron que era un "borracho" y un "fraude" y el resto no lo conocía.

Te podría interesar: Tras despido de Televisa y la muerte de su hija, TV Azteca da dura noticia a Rocío Sánchez Azuara

Un día quiso enviarle un mensaje de voz a un banquero con el que hace negocios, pero el muy estú... en su borrachera me lo mandó a mí. En ese mensaje decía: ‘A este pen... de Adame nos lo vamos a chi... y le vamos a tumbar la lana’. Ahí es cuando dije: ‘Con este borrachín no quiero tener negocios de nada'", dijo Alfredo.

En cuanto a los supuestos audios que tiene en su contra contó que él hablaba de una fusión y que tenía todo el dinero limpio de su negocio, no que lavaría el que le entregaran.

Esa mujer me dijo que había salido de pleito con este sujeto (Alberto Álvarez), entonces me dijo que ahora querían hacer negocios conmigo. Le pregunté de qué se trataba y ella me respondió que su jefe, un tal Jorge González, tenía 200 o 300 millones de dólares en un país africano, que los quería traer a México, y yo le dije: ‘Con todo gusto, si el dinero entra legalmente en México y ustedes lo quieren invertir en cubrebocas, en oro, en bitcoins (moneda digital con la cual puedes invertir en línea) u otro tipo de inversión, adelante, lo bancarizamos’. De hecho, en el audio se escucha que les digo que si querían verlo directamente con el banquero, para no triangular la información", explica Adame.