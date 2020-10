Con pantalón verde, Inés Gómez Mont desata el furor en todo Instagram

View this post on Instagram

Para mi la parau0301lisis cerebral no es invisible ud83dudc9a Por eso me vestiu0301 con verde. Tuu0301 puedes hacer lo mismo hoy 6 de octubre. Ponte una prenda verde o un listu00f3n verde y comparte lo importante que es concientizarnos, aprender y apoyar esta causa. Hoy es el #diamundialdelaparalisiscerebral Gracias @catymonreal_ por sensibilizarnos sobre esta condiciou0301n. Yo me pongo verde!!!! u00bfQuieu0301n se une conmigo?